NBA: Κατήφορος χωρίς… φρένα για Μπακς - Νέα βαριά ήττα χωρίς Αντετοκούνμπο

AP Photo/Jenny Kane

Onsports Team

Μία ακόμα βαριά ήττα, αυτή τη φορά από τους Μπλέιζερς 130-99 στο Πόρτλαντ γνώρισαν οι Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει και πάλι εκτός δράσης.

Χωρίς τον «Greek Freak», αλλά και με σημαντικές απουσίες όπως των Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Μπόμπι Πόρτις και Κάιλ Κούζμα, τα «Ελάφια» δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να φανούν ανταγωνιστικά και ουσιαστικά δεν πρόβαλαν αντίσταση απέναντι στους γηπεδούχους.

Το Πόρτλαντ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, χτίζοντας διαφορά 15 πόντων ήδη από την πρώτη περίοδο, ενώ στο ημίχρονο είχε εκτοξεύσει το προβάδισμά του στο 71-49. Οι Μπλέιζερς στηρίχθηκαν στην επιθετική πολυφωνία τους, με έξι παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Χέντερσον με 23 πόντους, ενώ οι Αβντίγια και Γκραντ ακολούθησαν με 18 ο καθένας.

Για τους Μπακς, ο Ρόλινς αποτέλεσε τη μοναδική επιθετική απειλή, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 36 πόντους και 6/12 τρίποντα, ενώ ο Ντιένγκ πρόσθεσε 16 πόντους.

Με αυτή την ήττα, το Μιλγουόκι υποχώρησε στο 29-43 και έχει πλέον χάσει κάθε ελπίδα για συμμετοχή στα πλέι οφ, την ώρα που οι Μπλέιζερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 37-37.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Πίστονς-Χοκς 129-130 (παράταση)

Πέισερς-Λέικερς 130-137

Σίξερς-Μπουλς 157-137

Σέλτικς-Θάντερ 119-109

Καβαλίερς-Χιτ 103-120

Γκρίζλις-Σπερς 98-123

Τζαζ-Ουίζαρντς 110-133

Τίμπεργουλβς-Ρόκετς 110-108

Νάγκετς-Μάβερικς 142-135

Ουόριορς-Νετς 109-106

Μπλέιζερς-Μπακς 130-99

Κλίπερς-Ράπτορς 119-94