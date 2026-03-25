ΝΒΑ: Ανάβει… πράσινο φως για ομάδες από Σιάτλ και Λας Βέγκας

Onsports Team

Έγκριση για να δεχτούν προσφορές επέκτασης της λίγκας από το Δ.Σ., με τη διαδικασία να αναμένεται να φέρει φακέλους που θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια!

Η απόφαση πάρθηκε: Το ΝΒΑ θα επεκταθεί με δύο επιπλέον ομάδες όπως όλα δείχνουν. Τα μεγάλα φαβορί όπως ακούγεται εδώ και καιρό, είναι το Λας Βέγκας και το Σιάτλ, πόλη η οποία είχε στο παρελθόν τους Σόνικς.

Όπως έγινε γνωστό δόθηκε έγκριση για να εξεταστούν προσφορές επέκτασης με προσθήκη δύο ομάδων στη λίγκα. Η διαδικασία αυτή, μάλιστα, αναμένεται να αποφέρει προσφορές που θα φτάνουν ακόμη και στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια!

«Η σημερινή ψηφοφορία αντικατοπτρίζει το γνήσιο ενδιαφέρον του Συμβουλίου μας να διερευνήσει πιθανή επέκταση στο Λας Βέγκας και στο Σιάτλ, δύο αγορές με μακρά ιστορία υποστήριξης του μπάσκετ», δήλωσε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ και συνέχισε: «Ανυπομονούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να συνεργαστούμε με ενδιαφερόμενους».

Για να υπάρχουν 32 ομάδες σε κάθε περιφέρεια, μία εκ των Μέμφις, Μινεσότα ή Νέα Ορλεάνη, θα μετακινηθεί στην ανατολική περιφέρεια. Η είσοδος των νέων ομάδων στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, δεν θα γίνει πριν το 2028-29.