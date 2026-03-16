NBA: Η κορυφαία λίγκα θα ψηφίσει για την αύξηση των ομάδων – Πλανο με επέκταση σε Λας Βέγκας, Σιάτλ

Το NBA αναμένεται να προσθέσει άλλες δύο ομάδες στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 2028/29, με το Λας Βέγκας και το Σιάτλ να βρίσκονται προ των πυλών.

Ο Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι το συμβούλιο των ιδιοκτητών θα κληθεί να ψηφίσει για το expansion το διήμερο 24-25 Μαρτίου.

Η πρώτη ψηφοφορία θα αφορά στο «πράσινο φως» της αναζήτησης αγοραστών από τη λίγκα για τα franchise σε Λας Βέγκας και Σιάτλ.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει και νέα ψηφοφορία των ιδιοκτητών για να οριστικοποιηθεί η αύξηση από 30 σε 32 ομάδες. Αυτό θα συμβεί, φυσικά, σε περίπτωση που οι προτάσεις που θα γίνουν είναι ικανοποιητικές.

Σε αμφότερες τις ψηφοφορίες απαιτείται το «ναι» των 23 από τις 30 ομάδες, ώστε το NBA να λάβει την έγκριση και να προχωρήσει τις διαδικασίες.