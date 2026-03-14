NBA: Στους Ουόριορς ο Γιούρτσεβεν! Υπογράφει 10ήμερο συμβόλαιο

Onsports Team

Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο δίνει στον Τούρκο σέντερ την ευκαιρία να επιστρέψει στο ΝΒΑ, ανταμείβοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις που είχε στη G-League και δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, ο διεθνής άσος θα γίνει πλέον συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι, ενισχύοντας το frontcourt των Ουόριορς. Η επιστροφή του στο υψηλό επίπεδο του μπάσκετ έρχεται μετά από μια εξαιρετική παρουσία με την θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, τους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, όπου απέδειξε την ικανότητά του να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και να συμβάλλει τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Ο Γιούρτσεβεν είχε προηγουμένως δύο χρόνια γεμάτα εμπειρίες στην Ευρώπη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR. Στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 50 παιχνίδια, με μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ σε 17,3 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας συνέπεια και σταθερότητα. Την τρέχουσα σεζόν, πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ, είχε 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ ανά 12,3 λεπτά συμμετοχής με την «πράσινη» φανέλα.