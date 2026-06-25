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Εθνική Ανδρών, MundoBasket: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία

Την πρώτη της προπόνηση ενόψει των παιχνιδιών κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του MundoBasket πραγματοποίησε η Εθνική Ανδρών.

Εθνική Ανδρών, MundoBasket: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία
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Την προετοιμασία της ενόψει των αγώνων της πρώτης προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027 κόντρα σε Πορτογαλία και Ρουμανία ξεκίνησε η Εθνική Ανδρών, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, να έχει στη διάθεσή του 15 παίκτες.

Η επίσημη αγαπημένη αντιμετωπίζει αρχικά εκτός έδρας την Ρουμανία (2/7), ενώ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο παράθυρο στη SUNEL Arena κόντρα στην Πορτογαλία (5/7).

Η ενημέρωση της ΕΟΚ:

“Με 15 παίκτες άρχισε σήμερα το… κυρίως μέρος της προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με τη Ρουμανία (2/7, Οραντέα, 19.00) και την Πορτογαλία (5/7, Sunel Arena, 19.30), για το τελευταίο “παράθυρο” της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Οι διεθνείς είχαν αρχίσει ατομικά προγράμματα από προχθές Τρίτη στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας και από σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του ανέβασαν ρυθμούς.

Σε σχέση με την αρχική κλήση, απουσιάζουν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ σήμερα έλειπε και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Στη σύνθεση έχουν προστεθεί οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας”.

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