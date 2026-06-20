Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Ιουλίου

Τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τα παιχνίδια με Ρουμανία (2/7, 19:00) και Πορτογαλία (5/7, 19:30, εντός) στα προκριματικά του MundoBasket έκανε γνωστούς μέσω ανακοίνωσης η ΕΟΚ.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των Προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με τους αγώνες στη Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19.00) και εντός με την Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19.30)

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.

H Εθνική μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.

Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι: