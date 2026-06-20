Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Ιουλίου
Με ανακοίνωσή της η ΕΟΚ έκανε γνωστές τις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για το παράθυρο του Ιουλίου και τα προκριματικά του MundoBasket 2027.
Τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τα παιχνίδια με Ρουμανία (2/7, 19:00) και Πορτογαλία (5/7, 19:30, εντός) στα προκριματικά του MundoBasket έκανε γνωστούς μέσω ανακοίνωσης η ΕΟΚ.
Aναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των Προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με τους αγώνες στη Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19.00) και εντός με την Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19.30)
Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.
H Εθνική μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.
Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι:
- Κώστας Παπανικολάου
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Ντίνος Μήτογλου
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Δημήτρης Μωραΐτης
- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
- Γιάννης Κουζέλογλου
- Γιώργος Τσαλμπούρης
- Δημήτρης Κακλαμανάκης
- Νάσος Μπαζίνας
- Δημήτρης Φλιώνης
- Ομηρος Νετζήπογλου
- Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ
- Νίκος Τουλιάτος