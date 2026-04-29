Μια…ονειρική πρεμιέρα. Ένα ονειρικό ντεμπούτο. Κανείς από όλους τους συναδέλφους, που το τελευταίο διάστημα εργάστηκαν και εργάζονται πυρετωδώς για το νέο OnSports, δε θα μπορούσε να φανταστεί ένα καλύτερο… ποδαρικό.

Κυρίες και κύριοι το ολοκαίνουριο OnSports, κάνει πρεμιέρα με την εκπομπή «THE LOCKER ROOM» και πρώτος καλεσμένος δεν είναι άλλος από τον Ματίας Λεσόρ. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού που διανύει την τρίτη του σεζόν με το «τριφύλλι» στο στήθος μιλάει για όλους και για όλα. Μιλάει για τον άνθρωπο Ματίας, για τον επαγγελματία Λεσόρ, για το πρώτο του ευρωπαϊκό με τον Παναθηναϊκό, για τον τραυματισμό που του έκοψε τον… ανηφορικό δρόμο που είχε πάρει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον ψυχισμό του. Τον ψυχισμό αυτόν που τον έκανε να δει τον τραυματισμό αυτό ως μια μεγάλη πρόκληση την οποία έπρεπε να ξεπεράσει, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και τον ξεπέρασε, μιλώντας για τη σχέση του με τον Θεό από τα βάθη της ψυχής του.

Και φυσικά μίλησε για τα όνειρά του και για το πως θα καταφέρει να βρεθεί και πάλι στο σημείο που ήταν πριν από εκείνο το βράδυ που «πάγωσε» όλο το ΟΑΚΑ.

Η αποκλειστική συνέντευξη του Ματίας Λεσόρ στο OnSports