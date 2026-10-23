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Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρ στη SUNEL Arena - Εκτός ο Μοντέρο

Δείτε τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της ΕuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρ στη SUNEL Arena - Εκτός ο Μοντέρο
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Ο... πληγωμένος από τους τραυματισμούς Ολυμπιακός φιλοξενεί στη SUNEL Arena τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας με νίκη να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, παρέα με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο.

Γνωστή είναι επίσης η απουσία του Εβάν Φουρνιέ, ενώ εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον

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