· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εντυπωσιακή «πράσινη» παρακάμερα από τη νίκη με την Μπασκόνια (vid)

Το απολαυστικό βίντεο του «τριφυλλιού» από τη μεγάλη νίκη επί των Ισπανών.

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εντυπωσιακή «πράσινη» παρακάμερα από τη νίκη με την Μπασκόνια (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης με την Μπασκόνια, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, προκειμένου να αποφύγει τις περιπέτειες και να επικρατήσει με 85-79 στο Telekom Center Athens, παραμένοντας μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα της αναμέτρησης, προσφέροντας στους φιλάθλους μια διαφορετική ματιά στη βραδιά. Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens, στιγμές από τη δράση εντός του glass floor, αλλά και εντυπωσιακές φάσεις με πρωταγωνιστές τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Μια ξεχωριστή ματιά στη νίκη του «τριφυλλιού», που συνδύασε το αποτέλεσμα με την παραμονή του στην πρώτη θέση της EuroLeague.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Άλλη μια νίκη στην ΕΔΡΑ μας και συνεχίζουμε για την επόμενη. Ήσασταν ο ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ μας. Σας θέλουμε ξανά δίπλα μας, την ερχόμενη Τρίτη, για ακόμα έναν αγώνα της Ευρωλίγκας απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: Ολοκλήρωσε την απολογία του ο Παπαπέτρου

18:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: «Ο Πηλοΐδης πήρε 5.000 ευρώ για να αποβάλλει τον Γιαννάκη» (vid)

18:36 SUPER LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Εξαιρετικό το κλίμα με τις έξι νίκες - Θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα»

18:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Μελής ήθελε να κάνει τα δικά του, οι ομάδες δεν τον άφησαν!

18:06 EUROLEAGUE

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρ στη SUNEL Arena - Εκτός ο Μοντέρο

18:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μελής: «Να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά»

18:01 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Μέσα σε όλα έχουμε δράση το Σαββατοκύριακο!

17:57 NBA

Γκριν: «Θέλω να αποσυρθώ στους Γουόριορς, αλλά δεν είμαι ο Κάρι»

17:40 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εντυπωσιακή «πράσινη» παρακάμερα από τη νίκη με την Μπασκόνια (vid)

17:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζήτησε την παραίτηση όλων των μελών της ΚΕΔ-ΕΟΚ στο Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ

17:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: Ο «γραμμάριος» ήταν το παρατσούκλι του Παπαπέτρου (vid)

17:26 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: Απίστευτη κατάθεση - Ακόμα και... spa ήθελαν οι πληρωμένοι διαιτητές! (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας