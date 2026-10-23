Παναθηναϊκός AKTOR: Η εντυπωσιακή «πράσινη» παρακάμερα από τη νίκη με την Μπασκόνια (vid)

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης με την Μπασκόνια, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, προκειμένου να αποφύγει τις περιπέτειες και να επικρατήσει με 85-79 στο Telekom Center Athens, παραμένοντας μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα της αναμέτρησης, προσφέροντας στους φιλάθλους μια διαφορετική ματιά στη βραδιά. Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens, στιγμές από τη δράση εντός του glass floor, αλλά και εντυπωσιακές φάσεις με πρωταγωνιστές τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Μια ξεχωριστή ματιά στη νίκη του «τριφυλλιού», που συνδύασε το αποτέλεσμα με την παραμονή του στην πρώτη θέση της EuroLeague.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Άλλη μια νίκη στην ΕΔΡΑ μας και συνεχίζουμε για την επόμενη. Ήσασταν ο ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ μας. Σας θέλουμε ξανά δίπλα μας, την ερχόμενη Τρίτη, για ακόμα έναν αγώνα της Ευρωλίγκας απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο».