Λιόλιος Gate: Απίστευτη κατάθεση - Ακόμα και... spa ήθελαν οι πληρωμένοι διαιτητές! (vid)

Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ φέρεται να φέρνει στο φως μαρτυρία προσώπου - κλειδί, με αναφορές σε απαιτήσεις και συζητήσεις μεταξύ προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη μαρτυρία που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, στο επίκεντρο βρίσκεται μια συνάντηση τριών προσώπων, κατά την οποία ο Κορομηλάς φέρεται να ζήτησε από τον Μαυραγάνη να επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Αντικείμενο της επικοινωνίας, όπως υποστηρίζεται, ήταν ένα αίτημα που αφορούσε τον Παπαπέτρου και την Τσαρούχα, οι οποίοι φέρονται να ήθελαν να επισκεφθούν το spa στο Προμηθέας Park μετά από αγώνα.

Η μαρτυρία περιγράφει, επίσης, την αντίδραση που αποδίδεται στον Λιόλιο, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, επικαλούμενος την προεκλογική περίοδο και τον κίνδυνο να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια αφήγηση, ο Μαυραγάνης φέρεται να διαφώνησε με τον Κορομηλά, θεωρώντας ότι τον έφερνε επανειλημμένα σε δύσκολη θέση. Ο τελευταίος, κατά τους ισχυρισμούς του μάρτυρα, ανέφερε πως θα αναλάμβανε ο ίδιος το ζήτημα και θα έδινε χρήματα.

Η μαρτυρία καταλήγει σε μια συνομιλία που φέρεται να είχε ο μάρτυρας με τον Μαυραγάνη, ο οποίος εμφανίζεται να εκφράζει την ενόχλησή του για τις συνεχείς απαιτήσεις. Όταν ρωτήθηκε αν αυτές αφορούσαν χρήματα, φέρεται να απάντησε πως μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούσαν οι «διευκολύνσεις», καθώς, όπως υποστήριξε, μπορούσαν να αφήσουν ίχνη και να εκθέσουν όσους εμπλέκονταν.