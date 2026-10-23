Ο Μελής ήθελε να κάνει τα δικά του, οι ομάδες δεν τον άφησαν!

Έντονες αντιδράσεις φέρεται να έχουν προκύψει στον ΕΣΑΚΕ, με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, το Μαρούσι και άλλες ομάδες να μην συμφωνούν με το προσχέδιο της ανακοίνωσης που τους προτάθηκε από τον πρόεδρο της λίγκας, Μιχάλη Μελή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ομάδες δεν αποδέχθηκαν να συνυπογράψουν το κείμενο, με αποτέλεσμα ο Μελής να προχωρήσει σε προσωπική δήλωση.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση, ωστόσο, προκαλεί ερωτήματα ως προς το περιεχόμενό της, καθώς εκτιμάται ότι δεν ξεκαθαρίζει επαρκώς τη στάση της διοργανώτριας αρχής απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για το Λιόλιος Gate.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ, με τις αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση να συνεχίζονται και τη στάση των ομάδων και των θεσμικών φορέων να βρίσκεται στο επίκεντρο.