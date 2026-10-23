Μελής: «Να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά»

Θέση για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και το Λιόλιος Gate πήρε ο ΕΣΑΚΕ, με τον πρόεδρο του συναιτερισμού, Μιχάλη Μελή να κάνει δήλωση.

Ο κ. Μελής αφού δεν μπόρεσε να πείσει τις ομάδες της GBL να εξεδώσουν κοινή ανακοίνωση αποφάσισε να κάνει μία προσωπική ο ο ίδιος, προκειμένου να τοποθετηθεί για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι θα υποστηρίξει όλες τις ενέργεις της ελληνικής δικαιοσύνης, προκειμένουν να μην μείνει καμία σκιά στο ελληνικό μπάσκετ.

Η δήλωση του Μιχάλη Μελή

«Η Stoiximan GBL λειτουργεί με γνώμονα την διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και του κύρους του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ, των επενδυτών, των χορηγών, των συνεργατών και του συνολικού οικοσυστήματος του επαγγελματικού μπάσκετ.

Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στην ελληνική Δικαιοσύνη που έχει τον θεσμικό ρόλο να διερευνήσει τις καταγγελίες των τελευταίων ημερών και να αποδώσει τις όποιες ευθύνες προκύψουν στις σωστές διαστάσεις τους.

Κύριο μέλημα μου είναι να προστατευτεί από έκνομες πράξεις η Stoiximan GBL, οι ΚΑΕ, οι αθλητές, οι προπονητές, οι διαιτητές και όσοι συμμετέχουν στην διοργάνωση του Πρωταθλήματος γι’ αυτό και εκφράζω την πρόθεση μου να δηλώσουμε ως Stoiximan GBL την νομική υποστήριξη μας σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά.

Αυτή θεωρώ είναι η υποχρέωση όλων μας απέναντι στο φίλαθλο κοινό που μας παρακολουθεί και μας κρίνει».