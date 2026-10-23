Στη σκιά του Λιόλιος Gate , η GBL συνεχίζει με την 4η αγωνιστική. Και έχει και ντέρμπι!

Ποιος να το περίμενε ότι παρά τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο ελληνικό μπάσκετ, το πρωτάθλημα της GBL θα συνεχιζόταν κανονικά για την 4η στροφή του.

Και δεν είναι μόνο ότι συνεχίζεται αλλά έχουμε και ντέρμπι στην Πυλαία.

Καθώς συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα του ελληνικού μπάσκετ, ας θυμηθούμε ότι το άθλημα παίζεται στα παρκέ και όχι στο παρασκήνιο, οπότε ας απολαύσουμε το μενού της αγωνιστικής.

Και ενδέχεται να έχει περισσότερα αμφίρροπα παιχνίδια από αυτό που περίμενες.