Λιόλιος Gate: «Ο Πηλοΐδης πήρε 5.000 ευρώ για να αποβάλλει τον Γιαννάκη» (vid)
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο πρώην διαιτητής Αναστάσιος Πηλοΐδης φέρεται να χρηματίστηκε με το ποσό των 5.000 ευρώ στον αγώνα Φάρος Λάρισας - Άρης το 2018, προκειμένου να αποβάλλει τον προπονητή των «κιτρινόμαυρων», Παναγιώτη Γιαννάκη.
Νέες λεπτομέρειες για την δράση του κυκλώματος στο ελληνικό μπάσκετ φέρνει με ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.
Η εκπομπή παρουσίασε νέα στοιχεία σχετικά με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για την αλλοίωση αποτελεσμάτων στην Basket League.
Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της 17ης Μαρτίου 2018, όπου ο Φάρος Λάρισας έδινε μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία απέναντι στον Άρη, ο κατηγορούμενος διαιτητής Πηλοΐδης φέρεται να έλαβε 5.000 ευρώ με σκοπό να ευνοήσει την ομάδα της Λάρισας.
Ο διαιτητής χρέωσε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές τον τότε τεχνικό του Άρη, Παναγιώτη Γιαννάκη, οδηγώντας στην αποβολή του.
Στο βίντεο που προβλήθηκε, καταγράφεται η στιγμή της αποχώρησης του Γιαννάκη από τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος απευθυνόμενος στον διαιτητή φώναξε τη χαρακτηριστική φράση «ντροπή σου».
Δείτε το video: