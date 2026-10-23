Λιόλιος Gate: «Ο Πηλοΐδης πήρε 5.000 ευρώ για να αποβάλλει τον Γιαννάκη» (vid)

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο πρώην διαιτητής Αναστάσιος Πηλοΐδης φέρεται να χρηματίστηκε με το ποσό των 5.000 ευρώ στον αγώνα Φάρος Λάρισας - Άρης το 2018, προκειμένου να αποβάλλει τον προπονητή των «κιτρινόμαυρων», Παναγιώτη Γιαννάκη.

Λιόλιος Gate: «Ο Πηλοΐδης πήρε 5.000 ευρώ για να αποβάλλει τον Γιαννάκη» (vid)
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Νέες λεπτομέρειες για την δράση του κυκλώματος στο ελληνικό μπάσκετ φέρνει με ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Η εκπομπή παρουσίασε νέα στοιχεία σχετικά με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για την αλλοίωση αποτελεσμάτων στην Basket League.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της 17ης Μαρτίου 2018, όπου ο Φάρος Λάρισας έδινε μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία απέναντι στον Άρη, ο κατηγορούμενος διαιτητής Πηλοΐδης φέρεται να έλαβε 5.000 ευρώ με σκοπό να ευνοήσει την ομάδα της Λάρισας.

Ο διαιτητής χρέωσε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές τον τότε τεχνικό του Άρη, Παναγιώτη Γιαννάκη, οδηγώντας στην αποβολή του.

Στο βίντεο που προβλήθηκε, καταγράφεται η στιγμή της αποχώρησης του Γιαννάκη από τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος απευθυνόμενος στον διαιτητή φώναξε τη χαρακτηριστική φράση «ντροπή σου».

Δείτε το video:

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