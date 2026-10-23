Λιόλιος Gate: Ο «γραμμάριος» ήταν το παρατσούκλι του Παπαπέτρου (vid)

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που παρουσιάστηκαν σε εκπομπή του MEGA, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «γραμμάριος» για τις συνεννοήσεις του με το κύκλωμα.

Λιόλιος Gate: Ο «γραμμάριος» ήταν το παρατσούκλι του Παπαπέτρου (vid)
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Νέες αποκαλύψεις-σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα που φέρεται να έχει στηθεί στο ελληνικό μπάσκετ από την ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν σε εκπομπή του MEGA, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων και της απολογίας, μάρτυρας της υπόθεσης προσκόμισε γραπτό μήνυμα (SMS) στο οποίο ο Πέτρος Παπαπέτρου φέρεται να ζητούσε χαρακτηριστικά: «Βάλε μου 500, 1.000, 1.500 γραμμάρια».

Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τις Αρχές και τα έγγραφα της δικογραφίας, η λέξη «γραμμάρια» δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το συνθηματικό που χρησιμοποιούσε ο πρώην διαιτητής με τους συνεργούς του για να προσδιορίζει τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά σε ευρώ!

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