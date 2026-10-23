Γκριν: «Θέλω να αποσυρθώ στους Γουόριορς, αλλά δεν είμαι ο Κάρι»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι να ολοκληρώσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τους οποίους έχει συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της πορείας του στο NBA.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ωστόσο, υπογράμμισε πως σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους «πολεμιστές», δεν σκοπεύει να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Αντίθετα, ο 36χρονος άσος θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα κάποιας άλλης ομάδας, εφόσον δεν παραμείνει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκριν

«Θα ήθελα πολύ να αποσυρθώ ως παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Ωστόσο, δεν είμαι ο Στεφ Κάρι, σωστά; Επομένως, δεν έχω όλα τα προνόμια που έχει εκείνος και αυτό είναι εντάξει. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να περάσεις ολόκληρη την καριέρα σου σε μία ομάδα. Αν μπορέσω να το πετύχω, θα το ήθελα πάρα πολύ.

Θέλω να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ και την επόμενη χρονιά. Αν αυτό δεν γίνει εδώ, δεν πρόκειται να αποσυρθώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρόνια μού απομένουν ακόμη στο NBA, πόσο μάλλον σε αυτή την ομάδα. Για εμένα, το σημαντικότερο είναι να απολαμβάνω όσα βρίσκονται μπροστά μας».