Στασινόπουλος: «Παράνομο το πρωτάθλημα με τον Προμηθέα μέσα»

Την ώρα που το ελληνικό μπάσκετ συνταράσσεται απ’ όσα συμβαίνουν, στο Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ ο Δήμος Στασινόπουλος δεν κρατήθηκε. Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Μαρούσι, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του προέδρου της GBL, Μιχάλη Μελή, αλλά και του εκπροσώπου του Προμηθέα, Χρήστου Μήλα.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας των βορείων προαστίων, τόνισε πως ο Προμηθέας δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, διαφώνησε με την πρόταση για κοινή ανακοίνωση και με την παρουσία του Μήλα στην συνεδρίαση.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Θεωρώ ότι ΕΣΑΚΕ θα έπρεπε να έχει πάρει θέση για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Σαν επενδυτής και σαν Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Είναι παράνομο το πρωτάθλημα με τον Προμηθέα μέσα και με την παρουσία του Χρήστου Μήλα στο ΔΣ.

Θα κάνουμε σύσκεψη με τους νομικούς μας και θ’ αποφασίσουμε πώς θα προστατέψουμε τα συμφέροντά μας. Σίγουρα θα σεβαστούμε την πλειοψηφία τι θ’ αποφασίσει. Θέλω να ρωτήσω και τις υπόλοιπες ομάδες, ιδιαίτερα τις ιστορικές, πώς γίνεται να δεχόμαστε τον Χρήστο Μήλα μετά απ’ όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες και τη συμμετοχή του Προμηθέα στο Πρωτάθλημα. Είναι ντροπή να βλέπουμε τον Μήλα στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ».