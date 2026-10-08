· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Θερμή υποδοχή στην «πρώτη» του Φαλ - Το βίντεο του Onsports

Ο Μουσταφά Φαλ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και ο κόσμος της ομάδας του χάρισε ένα ζεστό καλωσόρισμα.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Θερμή υποδοχή στην «πρώτη» του Φαλ - Το βίντεο του Onsports
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της EuroLeague (8/10, 21:15), με τον Μουσταφά Φαλ να είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι και ο κόσμος της ομάδας τον υποδέχθηκε θερμά.

Περίπου μια ώρα πριν από το τζάμπολ ο Φαλ έκανε την εμφάνισή του στο glass floor του Telekom Center Athens και καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους που βρίσκονταν ήδη στις θέσεις τους.

Δείτε το βίντεο του Onsports:

https://www.instagram.com/p/DePbV18uTiS/
COMMENTS
LATEST NEWS
20:35 SUPER LEAGUE

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ σε Παβλένκα και Άλι: «Καλή ανάρρωση και σύντομα ξανά μαζί μας»

20:31 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: PreGame μέσα από το Telekom Center Athens

20:16 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Εκτός ο Λάρκιν

20:13 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Θερμή υποδοχή στην «πρώτη» του Φαλ - Το βίντεο του Onsports

20:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Βλέπουν» επιστροφή Ελ Κααμπί νωρίτερα από το αναμενόμενο στο Μαρόκο

19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτή είναι η ποινή στον Γκράνιτ Τζάκα για το πλαστό πιστοποιητικό

19:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η παρακάμερα του Άρη από την πρώτη εντός έδρας νίκη στο EuroCup (vid)

19:24 SUPER LEAGUE

Άρης: Με θετικά νέα η σημερινή προπόνηση

18:58 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ενσωματώθηκαν οι διεθνείς στις προπονήσεις

18:54 SUPER LEAGUE

Super League: Επίσημη η αναβολή στο Ατρόμητος - ΑΕΚ

18:53 EUROLEAGUE

LIVE Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας

18:51 EUROLEAGUE

LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μιλάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας