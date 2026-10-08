Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Θερμή υποδοχή στην «πρώτη» του Φαλ - Το βίντεο του Onsports

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της EuroLeague (8/10, 21:15), με τον Μουσταφά Φαλ να είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι και ο κόσμος της ομάδας τον υποδέχθηκε θερμά.

Περίπου μια ώρα πριν από το τζάμπολ ο Φαλ έκανε την εμφάνισή του στο glass floor του Telekom Center Athens και καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους που βρίσκονταν ήδη στις θέσεις τους.

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