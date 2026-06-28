Στην Μπασκόνια για δύο χρόνια ο Τι Τζέι Στιούαρτ

Με τη φανέλα της Μπασκόνια θα αγωνίζεται τα επόμενα δύο χρόνια ο Τι Τζέι Στιούαρτ.

Στην Μπασκόνια για δύο χρόνια ο Τι Τζέι Στιούαρτ
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Η Μπασκόνια προχώρησε στην ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τι Τζέι Στιούαρτ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον ισπανικό σύλλογο.

Ο Αμερικανός γκαρντ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Τσεντεβίτα Ολίμπια, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο EuroCup. Σε 18 συμμετοχές στη διοργάνωση, είχε κατά μέσο όρο 13,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια:

«Η Μπασκόνια εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Ντιγουέιν Στιούαρτ Τζούνιορ με διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Στιούαρτ, ύψους 1,97 μ., γίνεται η πρώτη μεταγραφή για το νέο πρότζεκτ του Πάολο Γκαλμπιάτι, καθώς ήρθε από την Τσεντεβίτα Ολίμπια, όπου αγωνίστηκε τις τελευταίες τρεις σεζόν.

Ο νέος παίκτης της Μπασκόνια, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο NCAA τη σεζόν 2019-20 με τους Mississippi State Bulldogs, έκανε το άλμα στην Ευρώπη τέσσερις σεζόν αργότερα με τη σλοβενική ομάδα Cedevita Olimpija στην ABA League μέχρι την περασμένη σεζόν. Την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 12,7 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και βαθμολογία απόδοσης 14,4 στις εγχώριες διοργανώσεις και 13,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και βαθμολογία απόδοσης 14,4 στο EuroCup.

Με την άφιξή του στη Βιτόρια, η Μπασκόνια προσθέτει έναν ευέλικτο παίκτη με ικανότητες στο σκοράρισμα και τα ριμπάουντ και εμπειρία στην Ευρώπη. Καλώς ήρθες, DJ!».

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