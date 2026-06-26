EuroLeague: Τότε θα γίνει το πρώτο τζάμπολ - Πότε θα διεξαχθούν Super Cup και Final 4

Η EuroLeague ανακοίνωσε το αγωνιστικό καλεντάρι της νέας σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, αμέσως μετά την πρεμιέρα θα ακολουθήσει η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της χρονιάς, με την Μπεσίκτας να είναι η νέα ομάδα που λαμβάνει μέρος στη διοργάνωση.

Super Cup τον Σεπτέμβριο

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της EuroLeague, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί το Super Cup. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε η έδρα ούτε οι ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πιθανότεροι συμμετέχοντες είναι ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ το Άμπου Ντάμπι εμφανίζεται ως το επικρατέστερο μέρος διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Το χρονοδιάγραμμα της σεζόν

Η κανονική περίοδος της EuroLeague θα ολοκληρωθεί στις 15 και 16 Απριλίου, με τη συνέχεια να περιλαμβάνει τα play-in στις 20 και 23 Απριλίου.

Τα playoffs θα ξεκινήσουν στις 27 και 28 Απριλίου και, εφόσον χρειαστούν πέμπτοι αγώνες στις σειρές, θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 11 και 12 Μαΐου.

Final Four στα τέλη Μαΐου

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με το Final Four, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 28-30 Μαΐου.

Η διοργανώτρια αρχή δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την πόλη που θα φιλοξενήσει το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού.

Αν και το Άμπου Ντάμπι φέρεται να έχει συμφωνήσει για τη διοργάνωση, όπως είχε συμβεί και το 2025 αλλά και έχει προγραμματιστεί για το 2029, οι εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο έχουν οδηγήσει την EuroLeague στην απόφαση να μεταθέσει τις επίσημες ανακοινώσεις μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Αναλυτικά όλες οι ομάδες

Αναντολού Εφές, Μπεσίκτας, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι BC, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναίκός, Παρί, Παρτίζα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Ζάλγκιρις.