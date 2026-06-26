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Euroleague: Επίσημα η Μπεσίκτας στη διοργάνωση, στο Eurocup η Μονακό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Basketball επικύρωσε τη συμμετοχή της Μπεσίκτας στη νέα σεζόν, με τη Μονακό να μεταφέρεται στο Eurocup.

Euroleague: Επίσημα η Μπεσίκτας στη διοργάνωση, στο Eurocup η Μονακό
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Μια εξέλιξη που αναμενόταν εδώ και αρκετό διάστημα πήρε πλέον και επίσημη μορφή.

Η Μπεσίκτας θα συμμετάσχει στη Euroleague της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, ενώ η Μονακό θα αγωνιστεί στο Eurocup.

Η οριστική επιβεβαίωση ήρθε την Πέμπτη (26/6), κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroleague Basketball, όπου επικυρώθηκε η συμμετοχή της τουρκικής ομάδας στη διοργάνωση της νέας σεζόν.

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