Euroleague: Επίσημα η Μπεσίκτας στη διοργάνωση, στο Eurocup η Μονακό
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Basketball επικύρωσε τη συμμετοχή της Μπεσίκτας στη νέα σεζόν, με τη Μονακό να μεταφέρεται στο Eurocup.
Μια εξέλιξη που αναμενόταν εδώ και αρκετό διάστημα πήρε πλέον και επίσημη μορφή.
Η Μπεσίκτας θα συμμετάσχει στη Euroleague της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, ενώ η Μονακό θα αγωνιστεί στο Eurocup.
Η οριστική επιβεβαίωση ήρθε την Πέμπτη (26/6), κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroleague Basketball, όπου επικυρώθηκε η συμμετοχή της τουρκικής ομάδας στη διοργάνωση της νέας σεζόν.