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Βίρτους Μπολόνια: Ανανεώνει για ακόμα έναν χρόνο ο Χάκετ

Ο Ντάνιελ Χάκετ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Βίρτους Μπολόνια για έναν χρόνο.

Βίρτους Μπολόνια: Ανανεώνει για ακόμα έναν χρόνο ο Χάκετ
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Στη Βίρτους Μπολόνια θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντάνιελ Χάκετ, καθώς ο έμπειρος γκαρντ συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας του με την ιταλική ομάδα για έναν χρόνο.

Την περσινή σεζόν στη Euroleague, ο Χάκετ κατέγραψε κατά μέσο όρο 3,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, συμβάλλοντας με τον δικό του ρόλο στην πορεία της ομάδας σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι δηλώσεις του Χάκετ:

«Για μένα και την οικογένειά μου, η Μπολόνια και η Βίρτους σημαίνουν τόσα πολλά και είμαι χαρούμενος και περήφανος που συνεχίζω το ταξίδι μου εδώ, ένα μέρος που πάντα με καλωσόριζε με ανοιχτές αγκάλες.

Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και επίσης να υποστηρίζω όλους τους συμπαίκτες μου, για να βοηθήσω τη Βίρτους να φτάσει σε νέα ύψη, μαζί με τους οπαδούς μας».

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