Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε ο Κρις Τζόουνς

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι και επίσημα ο Κρις Τζόουνς, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος ενισχύει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του ενόψει της νέας σεζόν.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Euroleague, ο Τζόουνς κατέγραψε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 4,2 ασίστ και 2 ριμπάουντ με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ.