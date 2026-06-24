· Ερυθρός Αστέρας

Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε ο Κρις Τζόουνς

Τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα θα φοράει τη νέα σεζόν ο Κρις Τζόουνς.

Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε ο Κρις Τζόουνς
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Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι και επίσημα ο Κρις Τζόουνς, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος ενισχύει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του ενόψει της νέας σεζόν.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Euroleague, ο Τζόουνς κατέγραψε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 4,2 ασίστ και 2 ριμπάουντ με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

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