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Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Σορτς: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά»

Το συγκινητικό μήνυμα του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό.

Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Σορτς: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά»
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Οριστικά παρελθόν από το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελεί ο Τι Τζέι Σορτς, με τις δύο πλευρές να ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους μετά από μία σεζόν που δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από το «τριφύλλι», αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ όλα δείχνουν πως αυτός θα βρίσκεται στην Ισπανία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο Σορτς έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τη Βαλένθια και βρίσκεται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της μετακίνησής του.

Το μήνυμα του Σορτς

«Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μία δύσκολη χρονιά. Ο μαραθώνιος συνεχίζεται. Τα λέμε σύντομα!».

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