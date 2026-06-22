«Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Λάρκιν»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Σέιν Λάρκιν, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωση του έμπειρου γκαρντ της EuroLeague, σύμφωνα με τη σελίδα one.co.il.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές με τον 34χρονο, ο οποίος παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο φέρεται να βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση από την Αναντολού Εφές, έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας.

Ο Λάρκιν πραγματοποίησε φέτος μια σεζόν με 15,2 πόντους, 4,2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη EuroLeague, ωστόσο αγωνίστηκε μόλις σε 12 παιχνίδια λόγω τραυματισμών, γεγονός που επηρέασε τη συνολική του παρουσία.