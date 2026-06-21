«Στην Εφές για δύο χρόνια ο Στράζελ»

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα είναι από τη νέα σεζόν ο Ματ Στράζελ, με τον 23χρονο εκρηκτικό γκαρντ να αφήνει την Μονακό για χάρη της Αναντολού Εφές.

Ο Γάλλος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την τουρκική ομάδα, η οποία από την πλευρά της θα χρειαστεί να καταβάλλει ένα αρκετά σημαντικό ποσό στους Μονεγάσκους ως buy-out.

Τη φετινή σεζόν ο Στράζελ είχε κατά μέσο όρο 9.2 πόντους, 3.9 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 43 συμμετοχές στη EuroLeague, έχοντας σημαντικό ρόλο στην Μονακό των χιλίων προβλημάτων.