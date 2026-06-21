Το ηγεμονικό συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς και η… λευκή επιταγή

Η 21η Ιουνίου του 2026, πλέον, αποτελεί μία εκ των ιστορικότερων ημερών για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εν συνεχεία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την επιστροφή του κορυφαίου τεχνικού στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, 14 ολόκληρα χρόνια μετά την αποχώρηση του, με μια… άκρως Παναθηναϊκή αγκαλιά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έδωσε το σύνθημα της νέας… εποχής. Της εποχής που θα “οδηγήσει” τους “πράσινους” σε νέες κορυφές.

Από την ημέρα που ο έγινε γνωστή η λύση της συνεργασίας της ομάδας με τον Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έβαλε μπροστά τις μηχανές του για να βρει τον επόμενο. Να βρει τον κατάλληλο. Και καταλληλότερος του Ομπράντοβιτς δεν υπήρχε.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε πάνω του την υπόθεση και πάτησε.. γκάζι, αποφασισμένος να δώσει τα… κλειδιά στον Σέρβο και να κάνει ότι του ζητηθεί προκειμένου ο Ομπράντοβιτς να γράψει και πάλι χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προσέφερε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ένα ηγεμονικό συμβόλαιο που φτάνει στα 4.000.000 ευρώ τον χρόνο, τριετούς διάρκειας, ενώ παράλληλα του έδωσε λευκή επιταγή για να “χτίσει” την ομάδα που έχει οραματιστεί δίχως να υπάρχει… οικονομικό ταβάνι. Μάλιστα, οι ιδές πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμα και για αύξηση του μπάτζετ που μπορεί να φτάσει και 8ψήφιο αριθμό, ζαλίζοντας..φίλους και εχθρούς.

Πλέον, τα… κλειδιά του νέου Παναθηναϊκού είναι στα χέρια του καταλληλότερου ανθρώπου. Εκείνου που ξέρει καλύτερα από τον καθένα πως θα “οδηγήσει” και πάλι τους “πράσινους” στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.