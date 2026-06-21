«Κλείνει στην Αρμάνι Μιλάνο ο Ντάριους Τόμπσον»

Στο Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του, σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ ο Ντάριους Τόμπσον, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα της πρωτεύουσας.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν από τον Απρίλιο σε διαπραγματεύσεις, με τον Τόμπσον εντέλει να μετακόμιζει στο Μιλάνο. Ο 31χρονος θα λαμβάνει περίπου 1.5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Βαλένθια.

Σε 44 παιχνίδια στη EuroLeague, ο Τόμπσον είχε κατά μέσο όρο 9.0 πόντους, 3.1 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ ανά αγώνα, φτάνοντας με την ισπανική ομάδα μέχρι το Final Four της Αθήνας.