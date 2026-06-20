· Βιλερμπάν

«Κοντά στην απόκτηση του Γουάιλερ-Μπαμπ η Βιλερμπάν»

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ βρίσκεται η Βιλερμπάν, όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα.

«Κοντά στην απόκτηση του Γουάιλερ-Μπαμπ η Βιλερμπάν»
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Η Βιλερμπάν βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Αναντολού Εφές, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Η αποχώρηση του έμπειρου γκαρντ από τον τουρκικό σύλλογο αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι δύο πλευρές δεσμεύονταν με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2027. Παρ' όλα αυτά, η λύση της συνεργασίας άνοιξε τον δρόμο για τη Βιλερμπάν, η οποία κινήθηκε άμεσα για να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Ο Γουάιλερ-Μπαμπ προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στην EuroLeague, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ασίστ και 3,4 ριμπάουντ σε 37 συμμετοχές.

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