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Marca: «Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μοντέρο πριν τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Ζαν Μοντέρο θα δώσει τα τελευταία του παιχνίδια με τη φανέλα της Βαλένθια, πριν ο Δομινικανός αποχωρήσει για χάρη του Ολυμπιακού.

Marca: «Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μοντέρο πριν τον Ολυμπιακό»
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Προ των πυλών του Ολυμπιακού φαίνεται να βρίσκεται ο Ζαν Μοντέρο, με την «Marca» με σημερινό της δημοσίευμα να αναφέρει πως ο 22χρονος γκαρντ της Βαλένθια θα παίξει τα τελευταία του παιχνίδια με τους «πορτοκαλί» στους τελικούς της ACB κόντρα στη Μπαρτσελόνα και έπειτα θα αποχωρήσει για χάρη του Πειραιά και του Ολυμπιακού.

Ο Δομινικανός άσος σάρωσε τα πάντα σε EuroLeague και ισπανικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα αναδείχθηκε Rising Star και μέλος της καλύτερης πεντάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, ενώ κατέκτησε και το βραβείο του MVP των playoffs στα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Μοντέρο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το backcourt του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει έναν ακόμη πόλο στην επίθεσή του.

Τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσό όρο 14.4 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ σε 38 συμμετοχές στη EuroLeague.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Όπως επιβεβαίωσε η Marca, ο Δομινικανός γκαρντ θα αποχωρήσει από τη Βαλένθια έπειτα από δύο σεζόν γεμάτες ατομικές και ομαδικές επιτυχίες και θα συνεχίσει την καριέρα του στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πριν από αυτό, πάντως, ο Μοντέρο έχει ακόμη μια αποστολή να ολοκληρώσει, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις στα φετινά playoffs. Σε πέντε αγώνες μετρά κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, με τη Βαλένθια να έχει πανηγυρίσει ισάριθμες νίκες και να φτάνει αήττητη μέχρι τους τελικούς».

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