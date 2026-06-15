Παρελθόν και επίσημα από την Εφές ο Βάιλερ-Μπαμπ

Παρελθόν αποτελεί από την Αναντολού Εφές ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, με τον 30χρονο γκαρντ να αποχωρεί από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, ένα χρόνο μετά την ένταξή του στην ομάδα.

Μέσω ανακοίνωσης, η Εφές αποχαιρέτησε τον Βάιλερ-Μπαμπ και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Σε 37 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague, ο Γερμανός είχε κατά μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ σε 28:47'.

Πλέον ο καλύτερος αμυντικός της προπέρσινης EuroLeague είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί, με τη Βιλερμπαν σύμφωνα με πληροφορίες να έχει μπει δυνατά στο κόλπο της απόκτησής