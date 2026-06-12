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Υποβιβάστηκε στο EuroCup η Μονακό – Εκεί θα βρίσκονται Άρης και ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η λίστα με τις ομάδες που θα αγωνιστούν στη δεύτερη διοργάνωση της EuroLeague, με το σύλλογο του Πριγκιπάτου να βρίσκεται ανάμεσά τους. 

Υποβιβάστηκε στο EuroCup η Μονακό – Εκεί θα βρίσκονται Άρης και ΠΑΟΚ
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Η EuroLeague έκανε γνωστή τη λίστα με τις ομάδες που θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στο EuroCup. Ανάμεσά τους είναι και η Μονακό. Το κλαμπ του Πριγκιπάτου που αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα τη σεζόν που μας πέρασε, υποβιβάζεται εκεί. Με τα δεδομένα για τους Μονεγάσκους να παραμένουν δύσκολα.

Πάντως, ακόμη κι αν περιλαμβάνεται στη λίστα των ομάδων του EuroCup, δεν είναι δεδομένο πως θα βρίσκεται εκτός EuroLeague. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, όπως αναφέρουν απ’ το εξωτερικό.

Στις 26 Ιουνίου η EuroLeague θα ανακοινώσει τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη δική της διοργάνωση. Με τη Μονακό αλλά και την Μπεσίκτας, να «παλεύουν» για μια wild card.

Στη λίστα του EuroCup συμπεριλαμβάνονται Άρης και ΠΑΟΚ. Οι δύο ελληνικές ομάδες που δεδομένα ανεβαίνουν επίπεδο και θα είναι ανάμεσα στις διεκδικήτριες της διοργάνωσης.

Οι ομάδες με πενταετή άδεια: Άρης, Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Τορτόνα, Μπεσίκτας, Μπούντουτσνοστ, Τσεντεβίτα Ολίμπια, Μπουργκ, Τρέντο, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Τενερίφη, Λε Μαν, Λιετκαμπέλις, Λόντον Λάιονς, Νεπτούνας, Κέμνιτς, ΠΑΟΚ, Ουλμ, Σκάιλάινερς, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ Ναπόκα και Βενέτσια.

Μονοετή συμμετοχή εξασφάλισαν οι: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, Ρόμα, Μανρέσα, Νάπολι, Ρίγα Ζέλι, Σίγουλντας, Σιαουλιάι, Σλασκ Βρότσλαβ και Τόφας.

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