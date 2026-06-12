Σημαντική κίνηση για την Εφές: «Ανανεώνει για δύο χρόνια ο Λόιντ»

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Τζόρνταν Λόιντ, με τον Αμερικανό να υπογράφει επέκταση συνεργασίας με την Εφές μέχρι το 2028.

Ο 32χρονος γκαρντ είχε πρωταγονιστικό ρόλο στη φετινή πορεία της τουρκικής ομάδας στη EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα σε 34 συμμετοχές.

Ο βετεράνος πρώην NBAερ έκανε αισθητή την παρουσία του και στο τελευταίο Eurobasket, αποτελώντας τον καλύτερο επιθετικό πόλο της Πολωνίας. Συνολικά στο τουρνούα είχε κατά μέσο όρο 22.4 πόντους.