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Αναντολού Εφές: Προς παραμονή ο Λάσο, μετά το «ναυάγιο» με τον Μπάνκι

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση προπονητή στην Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να φαίνεται πως συνεχίζει στον πάγκο της τουρκικής ομάδας.

Αναντολού Εφές: Προς παραμονή ο Λάσο, μετά το «ναυάγιο» με τον Μπάνκι
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Όπως αναφέρει η λιθουανική ιστοσελίδα «basketnews», παρότι ο Λούκα Μπάνκι βρέθηκε κοντά σε συμφωνία με την Εφές, οι διαπραγματεύσεις «ναυάγησαν» και όλα πλέον δείχνουν, πως ο Πάμπλο Λάσο θα παραμείνει στο τιμόνι και τη νέα σεζόν.

Η τουρκική ομάδα αναμένεται να κάνει χρήση της οψιόν που έχει στη συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό και για την περίοδο 2026-27, διατηρώντας τον στις τάξεις της.

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