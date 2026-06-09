Αναντολού Εφές: Προς παραμονή ο Λάσο, μετά το «ναυάγιο» με τον Μπάνκι
Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση προπονητή στην Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να φαίνεται πως συνεχίζει στον πάγκο της τουρκικής ομάδας.
Όπως αναφέρει η λιθουανική ιστοσελίδα «basketnews», παρότι ο Λούκα Μπάνκι βρέθηκε κοντά σε συμφωνία με την Εφές, οι διαπραγματεύσεις «ναυάγησαν» και όλα πλέον δείχνουν, πως ο Πάμπλο Λάσο θα παραμείνει στο τιμόνι και τη νέα σεζόν.
Η τουρκική ομάδα αναμένεται να κάνει χρήση της οψιόν που έχει στη συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό και για την περίοδο 2026-27, διατηρώντας τον στις τάξεις της.