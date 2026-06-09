· Παρτιζάν

Παρτιζάν: Κοντά σε ανανέωση με Τζεκίρι

Τόνι Τζεκίρι και Παρτιζάν αναμένεται να συνεχίσουν μαζί, όπως αναφέρει το Meridian Sport.

Παρτιζάν: Κοντά σε ανανέωση με Τζεκίρι
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Έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Τόνι Τζεκίρι εμφανίζεται η Παρτιζάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Meridian Sport.

Ο 31χρονος Νιγηριανός σέντερ εντάχθηκε στην ομάδα του Βελιγραδίου τον περασμένο Ιανουάριο, όταν το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναζητούσε ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών μετά την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως ο έμπειρος σέντερ θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στη φετινή EuroLeague, μέτρησε κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 15 συμμετοχές, ενώ στην ABA League κατέγραψε 9,4 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά αγώνα σε 17 εμφανίσεις.

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