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Γιαμπουσέλε: Προτεραιότητα το NBA - Ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, την ίδια ώρα που ο παίκτης δήλωσε πως προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA.

Γιαμπουσέλε: Προτεραιότητα το NBA - Ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ
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Τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε παρακολουθεί στενά η Χάποελ Τελ Αβίβ, σε περίπτωση που ο Γάλλος ψηλός αποφασίσει να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μετά από δύο χρόνια συνεχόμενης θητείας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Την ίδια ώρα, στο κυνήγι για τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκονται τόσο η Βιλερμπάν, όσο και η Ντουμπάι, με άπαντες πλέον να περιμένουν τις εξελίξεις από το NBA.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε σε πρόσφατη συνέντευξή του ξεκαθάρισε πως προτεραιότητα για τον ίδιο είναι να συνεχίσει στο NBA, ωστόσο δεν έχει κλείσει οριστικά την πόρτα της επιστροφής στην Ευρώπη.

«Δεν γνωρίζω ακόμα πού θα υπογράψω. Το μόνο πράγμα για το οποίο είμαι βέβαιος είναι πως θέλω να μείνω στο ΝΒΑ.

Θα δούμε τι θα συμβεί. Αν δεν υπάρχουν εξελίξεις, θα σκεφτώ την επιστροφή στην Ευρώπη, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία πως η προτεραιότητά μου είναι το ΝΒΑ, νιώθω εξαιρετικά στις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά ο «Γιάμπου».

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