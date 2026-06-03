EuroLeague: Κλείνει στη Ντουμπάι ο δήμιος της ΑΕΚ στο Final 4 του BCL

Στο Ντουμπάι θα συνεχίσει την καριέρα του ο άνθρωπος που στέρησε το τρόπαιο του BCL στην ΑΕΚ χάρη στην εξαιρετική του εμφάνιση στον τελικό του Final 4 του BCL. Ο λόγος φυσικά για τον Σιμόνας Λουκόσιους της Ρίτας Βίλνιους, με τον Λιθουανό να πραγματοποιεί το ματς της ζωής του κόντρα στη «Βασίλισσα» και με 23 πόντους να ανακηρύσσεται MVP του τουρνουά στη Μπανταλόνα.

Ο γεννημένος το 2002 φόργουορντ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την ομάδα των Εμιράτων, βάζοντας υπογραφή σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ωστόσο, με απόφαση του Τσάβι Πασκουάλ, ο Λουκόσιους θα περάσει την επόμενη σεζόν δανεικός στη Ρίτας και να αποκτήσει ακόμη περισσότερη εμπειρία σε επίπεδο BCL.

Στο Basketball Champions League είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 μονάδες αξιολόγησης σε 18,5 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σουτάροντας 51,6% στα τρίποντα. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 5,9 μονάδες αξιολόγησης ανά παιχνίδι.