Ερυθρός Αστέρας: «Καμία οικονομική υποχρέωση προς τον Σάσα Ομπράντοβιτς»

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα ξεκαθάρισε πως πλέον δεν υπάρχει καμία οικονομική εκκρεμότητα από την πλευρά της προς τον πρώην τεχνικό της ομάδας, Σάσα Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, κατέληξε σε συμφωνία με τον πρώην προπονητή μας Σάσα Ομπράντοβιτς σχετικά με τη φιλική λύση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, από το τέλος των εργασιών στον σύλλογό μας, o Eρυθρός Αστέρας δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ο σύλλογος και ο πρόεδρος Ζέλικο Ντρτσέλιτς θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ευχαριστήσουν για άλλη μια φορά τον πρώην προπονητή μας για την αφοσίωση, την αφοσίωση και την ενέργεια που έχει επενδύσει ως προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, καθώς και για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη φιλική λύση του συμβολαίου».