· Μπαρτσελόνα

Στη λίστα της Μπαρτσελόνα ο Σφαιρόπουλος

Με τον Τσάβι Πασκουάλ να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδα, οι Καταλανοί βρίσκονται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του και ο Έλληνας τεχνικός είναι ένας από τα ονόματα που... παίζουν δυνατά. 

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», μετά και την επίσημη ανακοίνωση πως ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα συνεχίσει στους Καταλανούς, οι άνθρωποι της Μπαρτζελόνα, μεταξύ άλλων, εξετάζουν την περίπτωση του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο Έλληνας τεχνικός είναι ελεύθερος αυτό το διάστημα και αναζητά την επόμενη ομάδα του, έχοντας ξεκαθαρίσει πως πρώτος του στόχος είναι να βρεθεί στον πάγκο ομάδα της Euroleague.

Τα δημοσιεύματα για τον αντικαταστάτη του Πασκουάλ κάνουν λόγο ακόμα και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ένα ακόμα όνομα που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι αυτό του Πάολο Γκαλμπιάτι.

