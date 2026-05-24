Τα ποσά που βάζουν οι ομάδες στα ταμεία τους
Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 2,4 εκατομμύρια ευρώ μετά την κατάκτηση της Euroleague.
Η κατάκτηση αυτή θα αποφέρει στα ταμεία της ομάδας ένα ποσό κοντά στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός που δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final-4 θα λάβει 1.000.000 ευρώ.
Αναλυτικά τα ποσά:
Πρώτη θέση: 2,4 εκατομμύρια ευρώ
Δεύτερη θέση : 2,1 εκατομμύρια ευρώ
Τρίτη θέση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ
Τέταρτη θέση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ
Πέμπτη θέση : 1,2 εκατομμύρια ευρώ
Έκτη θέση : 1,05 εκατομμύρια ευρώ
Έβδομη θέση : 900 χιλιάδες ευρώ
Όγδοη θέση: 750 χιλιάδες ευρώ
Ένατη θέση: 675 χιλιάδες ευρώ
10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ
11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ
12η θέση : 450 χιλιάδες ευρώ
13η θέση : 375 χιλιάδες ευρώ
14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ
15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ
16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ