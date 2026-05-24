Τα ποσά που βάζουν οι ομάδες στα ταμεία τους

Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 2,4 εκατομμύρια ευρώ μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Η κατάκτηση αυτή θα αποφέρει στα ταμεία της ομάδας ένα ποσό κοντά στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός που δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final-4 θα λάβει 1.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά:

Πρώτη θέση: 2,4 εκατομμύρια ευρώ

Δεύτερη θέση : 2,1 εκατομμύρια ευρώ

Τρίτη θέση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ

Τέταρτη θέση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ

Πέμπτη θέση : 1,2 εκατομμύρια ευρώ

Έκτη θέση : 1,05 εκατομμύρια ευρώ

Έβδομη θέση : 900 χιλιάδες ευρώ

Όγδοη θέση: 750 χιλιάδες ευρώ

Ένατη θέση: 675 χιλιάδες ευρώ

10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ

11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ

12η θέση : 450 χιλιάδες ευρώ

13η θέση : 375 χιλιάδες ευρώ

14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ

15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ

16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ

