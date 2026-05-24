Euroleague Final Four 2026: Χωρίς βολή η Ρεάλ στο ημίχρονο

Οι Ισπανοί στο πρώτο 20λεπτο δεν πήγαν στη… γραμμή της φιλανθρωπίας, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε 9 εκ των οποίων οι 8 στα 10’. 

Η Ρεάλ Μαδρίτης άρχισε καλύτερα τον τελικό του Euroleague Final Four στο Telekom Center Athens, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το ημίχρονο επιστρέφοντας και παίρνοντας προβάδισμα στο ματς. Σε ένα παιχνίδι κλειστό, με τους «ερυθρόλευκους» να κυνηγούν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους, οι βολές ήταν 9-0 υπέρ της ομάδας του Πειραιά.

Οι Ισπανοί δεν πήγαν ούτε μία φορά στη… γραμμή της φιλανθρωπίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως στο πρώτο δεκάλεπτο η διαφορά ήταν στο 8-0. Με τα συνολικά φάουλ να είναι 11-7 υπέρ του Ολυμπιακού.

H... επίδοση αυτή των Μαδριλένων, αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Ποτέ ξανά στο ημίχρονο τελικού Final Four δεν υπήρξε ομάδα χωρίς εκτελεσμένη βολή.

