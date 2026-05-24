Αντετοκούνμπο: «Ίσως μία μέρα παίξω στην Euroleague»

Ο Γιάννης Αντεοτοκούνμπο μίλησε στη Euroleague TV πριν από το τζάμπολ του τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο «Greek Freak» άφησε μεταξύ άλλων ανοικτό το ενδεχόμενο να παίξει μία μέρα στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Euroleague TV

Για την παρουσία του στο «T-Center»: «Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα»

Για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην Euroleague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».