«Επιστρέφει στη Ζαλγκίρις ο Γκριγκόνις»

Νωρίτερα του αναμενομένου αναμένεται να ολοκληρωθεί η θητεία του Μάριους Γκριγκόνις στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας από δημοσιογράφους της χώρας του παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Γκριγκόνις θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους "πράσινους" και βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζαλγκίρις για να επιστρέψει στο Κάουνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ίδιος ο παίκτης έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει στη χώρα του για προσωπικού του λόγους, παρά το γεγονός πως έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, με την πρόταση της ομάδας του Κάουνας να καλύπτει τόσο τον ίδιο τον παίκτη όσο και τον Παναθηναϊκό.