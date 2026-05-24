Final Four 2026: Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four στο Telekom Center και στέφθηκε για 12η φορά Πρωταθλήτρια Ευρώπης, επιστρέφοντας στο θρόνο μετά από τρία χρόνια.
Η Χρυσή Βίβλος της Euroleague
1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1970: Βαρέζε (Ιταλία)
1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1972: Βαρέζε (Ιταλία)
1973: Βαρέζε (Ιταλία)
1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1975: Βαρέζε (Ιταλία)
1976: Βαρέζε (Ιταλία)
1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)
1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
1982: Καντού (Ιταλία)
1983: Καντού (Ιταλία)
1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)
1985: Τσιμπόνα (Κροατία)
1986: Τσιμπόνα (Κροατία)
1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
1992: Παρτίζαν (Σερβία)
1993: Λιμόζ (Γαλλία)
1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)
1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2020: Covid***
2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.
** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.
***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.
Οι κατακτήσεις της EuroLeague ανά ομάδα
Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019
Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
Ολυμπιακός (3): 1997, 2012, 2013
Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
Καντού (2): 1982, 1983
Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
Ζάλγκιρις (1): 1999
Παρτίζαν (1) : 1992
Μπανταλόνα (1): 1994
Λιμόζ (1): 1993
Ρόμα (1): 1984
Σαράγεβο (1): 1979
Ντιναμό Τιφλίδας (1): 1962