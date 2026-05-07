Παναθηναϊκός AKTOR: Sold Out το Game 4 για μια ακόμη μεγάλη πρόκριση!

Είναι πλέον επίσημο. Το Game 4 της σειράς Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια, θα είναι όπως ακριβώς προστάζει η σημασία του αγώνα και η φήμη του Telekom Center Athens: «Καυτό»! Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out περίπου 24 ώρες πριν το τζάμπολ.

Το μήνυμα του «τριφυλλιού» αναφέρει:

«Sold Out έκδοση τέταρτου αγώνα!

Το κάνατε ξεκάθαρο άλλη μία φορά: Το ΣΠΙΤΙ μας είναι έτοιμος για μια ακόμη ΜΕΓΑΛΗ μάχη!

Τα εισιτήρια του Game 4 των Euroleague Playoffs εναντίον της Βαλένθια, εξαντλήθηκαν επισήμως. Αποδείξατε άλλη μια φορά φίλοι του Παναθηναϊκού, πως είστε η ισχυρότερη δύναμη της Ευρώπης.

ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΙΑ, ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ!».