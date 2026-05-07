Ανάλυση: Ο Παναθηναϊκός «πληγώθηκε» από την ένταση του και από τα «ισπανικά» transitions

Η Βαλένθια «χτύπησε» από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, εκεί που «πόνεσε» ο Παναθηναϊκός, στον ρυθμό. Έβγαλε συνεχόμενα backdoors, είχε «στοχεύσει» στα close outs και στην κακή περιφερειακή άμυνα και στις «πράσινες» αλληλοκαλύψεις.

Οι παίκτες του κόουτς Αταμάν έχαναν τους παίκτες τους στην πλάτη, με συνέπεια οι Ισπανοί να βρουν αρκετούς πόντους στην αρχή, δίνοντας τους ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

Η transition άμυνα ήταν το βασικό πρόβλημα

Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης, μπήκαν νωθρά, σαν να περίμεναν ότι θα κερδίσουν το ματς εύκολα και θα πανηγυρίσουν την πρόκριση στο final four με «σκούπα». Ωστόσο, η Βαλένθια έδειξε ότι ήθελε πολύ το παιχνίδι, για να διατηρήσει κάποιες πιθανότητες. Αν υπάρχει ένα στατιστικό που συνοψίζει την εικόνα του παιχνιδιού, είναι το 27-9 σε πόντους transition. Δηλαδή η Βαλένθια βρήκε 27 πόντους στο ανοικτό γήπεδο, έναντι 9 του Παναθηναϊκού. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, ειδικά για τις 76 κατοχές που παίχτηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Γενικότερα, οι επιστροφές του Παναθηναϊκού ήταν αργές αλλά ακόμα και όταν οι «πράσινοι» γυρνούσαν σχετικά γρήγορα, έμοιαζαν ασυγκέντρωτοι στην άμυνα, αφού σε απλές περιστροφές, δεχόντουσαν εύκολο καλάθι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η παραπάνω φωτογραφία, που σε ένα side trap του Παναθηναϊκού στον Μοντέρο, ο Κι κόβει μόνος του στη ρακέτα, παιρνώντας στην κυριολεξία μπροστά από τον Χουάντσο, έναν από τους πιο κομβικούς αμυντικά παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Ακόμη ένα παράδειγμα, είναι το «τρύπημα» της πράσινης άμυνας από διαφορετικά σημεία. Στην παραπάνω περίπτωση, ο παίκτης που βρίσκεται στις 45 μοίρες, κόβει ανενόχλητος, σε μια φάση σχεδόν ίδια με την προηγούμενη. Ο Μοντέρο έχει πάρει το drive και το vision των Σορτς, Ναν και Φαρίντ είναι στη μπάλα, μην έχοντας καμία οπτική επαφή με τα κοψίματα.

Ακόμη ένα καλάθι που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός το πρώτο δεκάλεπτο, ήταν και το παραπάνω. Με την «πράσινη» ρακέτα να είναι εντελώς άδεια και τον παίκτη της Βαλένθια να βάζει καλάθι κυριολεκτικά μόνος του.

Το πρόβλημα δεν ήταν τακτικό

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε τακτικά. Οι «πράσινοι» γύρισαν από το -19, χωρίς να αλλάξουν τίποτα στην τακτική τους. Απλώς, ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση τους στην άμυνα και αυτό ήταν καθοριστικό. Παρόλα αυτά, το «Τριφύλλι» πρέπει να έχει ως χάρτη, το Game 1. Εκεί που το παιχνίδι παίχτηκε στις 67 κατοχές, μην επιτρέποντας τη Βαλένθια να τρέξει με τον τρόπο που έτρεξε χθες.