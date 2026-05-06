Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο ξενοδοχείο των Ισπανών - Βίντεο

Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα η παρουσία της Βαλένθια στην Αθήνα.

Η Βαλένθια έχει έρθει στην Αθήνα με ξεκάθαρη διάθεση να δημιουργήσει εντυπώσεις και να πάει τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε... άλλο επίπεδο, μετά το 0-2 των «πράσινων» μέσα στην Ισπανία.

Με το τέλος του Game 2 η συμπεριφορά των ανθρώπων των «νυχτερίδων» είναι επιεικώς απαράδεκτη, ενώ η κίνηση να έρθουν στη χώρα μας με προσωπικό από την ασφάλεια της Roig Arena, που δημιούργησε και τα περισσότερα προβλήματα μετά το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, δείχνει τις προθέσεις τους.

Η άφιξη της αποστολής της Βαλένθια στην Αθήνα φυσικά κι έγινε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, με ισπανικά ΜΜΕ να δημοσιεύουν βίντεο με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνόδευαν την ομάδα, χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, όπως φυσικά γίνεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά κάποιον τρόπο έχει ενεργοποιηθεί το... πρωτόκολλο των μέτρων ασφαλείας που τηρούνται στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ήδη πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων έχει τοποθετηθεί το ειδικό προστατευτικό πλέξιγκλας, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και η φυσούνα που φτάνει μέχρι το glass-floor και οδηγεί στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens.

