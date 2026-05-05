Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με ιδιωτική ασφάλεια στην Αθήνα οι Ισπανοί για το Game 3

Συνοδευόμενη από ιδιωτική ομάδα ασφαλείας, ταξιδεύει για την Αθήνα η Βαλένθια, ενόψει του Game 3 των playoffs της Euroleague.

Η αποστολή της Βαλένθια αναμένεται στην Αθήνα για το Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς το κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες παραμένει φορτισμένο.

Οι Ισπανοί, που βρίσκονται πίσω με 2-0 στη σειρά, καλούνται να αντιδράσουν, καθώς θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης στα playoffs της EuroLeague. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα «σκουπίσει» τη σειρά και θα προκριθεί στο Euroleague Final Four 2026.

Σύμφωνα με την «AS», η ισπανική ομάδα θα ταξιδέψει στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ομάδα ασφαλείας, αποτελούμενη από προσωπικό που δραστηριοποιείται και στη «Roig Arena». Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια πρακτική που δεν έχει εφαρμοστεί ξανά φέτος από τη Βαλένθια, με εξαίρεση την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο.

