ΜακΚόλουμ: «Δε θα εμπιστευόμουν το τελευταίο σουτ στον Βεζένκοφ»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ συνεχίζει τις δηλώσεις που θα… συζητηθούν και μετά τα όσα είπε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την σκανδαλώδη απόφαση της Euroleague, αποθέωσε τον Σάσα Βαζένκοφ αλλά ξεκαθάρισε πως δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει το τελευταίο σουτ ενός αγώνα.

Το τελευταίο διάστημα ο Έρικ ΜακΚόλουμ έχει πάρει… φωτιά και λέει αυτά που σκέφτονται οι περισσότεροι αλλά δεν τολμάνε να τα πουν.

Ο Αμερικανός παίκτης μετά τα όσα είπε για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοφ και από τη μία των αποθέωσε για τις ικανότητές του, αλλά την ίδια στιγμή τόνισε ότι δε θα του εμπιστευόταν το τελευταίο σουτ ενός αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε στο «EuroInsiders» για τον παίκτη του Ολυμπιακού:

«Αυτό δεν θα αρέσει σε πολλούς φιλάθλους από την Ελλάδα, αλλά ιστορικά αν δεις τι έχει γίνει, έχουν παίξει εξαιρετικό μπάσκετ, αλλά η έλλειψη ενός παίκτη που μπορεί να πάει στο ένας με έναν και να ανοίξει την άμυνα είναι αυτό που τους λείπει.

Μου αρέσει το πώς παίζουν, αλλά χρειάζονται 1-2 παίκτες που αν το play δεν λειτουργεί, αν το σύστημα κολλήσει να μπορούν να κάνουν το παιχνίδι πιο εύκολο για τον αντίπαλο.

Ποιος κάνει το παιχνίδι εύκολο για τους άλλους στον Ολυμπιακό; Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ; Ο Βεζένκοφ είναι εκπληκτικός παίκτης, είναι πραγματικά ο MVP, μου αρέσει το παιχνίδι του, αλλά δεν θα του εμπιστευόμουν το τελευταίο σουτ».

