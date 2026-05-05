ΜακΚόλουμ: «Δε θα εμπιστευόμουν το τελευταίο σουτ στον Βεζένκοφ»

Το τελευταίο διάστημα ο Έρικ ΜακΚόλουμ έχει πάρει… φωτιά και λέει αυτά που σκέφτονται οι περισσότεροι αλλά δεν τολμάνε να τα πουν.

Ο Αμερικανός παίκτης μετά τα όσα είπε για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοφ και από τη μία των αποθέωσε για τις ικανότητές του, αλλά την ίδια στιγμή τόνισε ότι δε θα του εμπιστευόταν το τελευταίο σουτ ενός αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε στο «EuroInsiders» για τον παίκτη του Ολυμπιακού:

«Αυτό δεν θα αρέσει σε πολλούς φιλάθλους από την Ελλάδα, αλλά ιστορικά αν δεις τι έχει γίνει, έχουν παίξει εξαιρετικό μπάσκετ, αλλά η έλλειψη ενός παίκτη που μπορεί να πάει στο ένας με έναν και να ανοίξει την άμυνα είναι αυτό που τους λείπει.

Μου αρέσει το πώς παίζουν, αλλά χρειάζονται 1-2 παίκτες που αν το play δεν λειτουργεί, αν το σύστημα κολλήσει να μπορούν να κάνουν το παιχνίδι πιο εύκολο για τον αντίπαλο.

Ποιος κάνει το παιχνίδι εύκολο για τους άλλους στον Ολυμπιακό; Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ; Ο Βεζένκοφ είναι εκπληκτικός παίκτης, είναι πραγματικά ο MVP, μου αρέσει το παιχνίδι του, αλλά δεν θα του εμπιστευόμουν το τελευταίο σουτ».