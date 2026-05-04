Έξτρα εισιτήρια για το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε νέα εισιτήρια στη διάθεση των φιλάθλων του, λόγω της μη παρουσίας οπαδών της Βαλένθια στο Telekom Center Athens.

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του Game 3 των playoffs κόντρα στη Βαλένθια (6/5, 21:15), με τους «πράσινους» να θέλουν να «σκουπίσουν» τη σειρά στο Τelekom Center Athens και να πάρουν την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας με 3-0 νίκες.

Ως γνωστόν ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Κώστα Σλούκα, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεση του.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει σε αυτό το ματς τη στήριξη των φιλάθλων του, καθώς είχε ανακοινωθεί sold out λίγες ώρες μετά την πρόκριση στα playoffs με τη νίκη επί της Μονακό.

Ωστόσο, όσοι δεν πρόλαβαν να κλείσουν θέση στο Telekom Center Athens θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, μιας και όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, δόθηκαν στη διάθεση του κόσμου μέσω της εφαρμογής Club 1908, κάποια επιπλέον εισιτήρια.

Ο λόγος είναι πως δεν θα βρεθούν οπαδοί της Βαλένθια στο γήπεδο, ως εκ τούτου, η έδρα του Παναθηναϊκού θα γεμίσει ασφυκτικά με φίλους του Τριφυλλιού.

